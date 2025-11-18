اضطراب هذه الهرمونات يعجل بالشيخوخة بعد الأربعين

18 حجم الخط

بعد عمر الأربعين تحرص بعض النساء على العناية الجيدة بالبشرة والصحة لتجنب الشيخوخة والتجاعيد المبكرة التى تؤثر سريعا على مظهر البشرة والجسم.

ويزداد التوتر والقلق لدى معظم النساء فى هذا العمر خوفا من أن تظهر أعراض الكبر عليهن مبكرا ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي.

هرمونات اضطرابها يجعل بالشيخوخة بعد الأربعين

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية: إن هناك هرمونات بالجسم اضطرابها يجعل العمر يتقدم أسرع بعد الأربعين، منها:

الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذى يساعد الجسم على التعامل مع الضغط النفسي، والزيادة منه تكسر الكولاجين فتظهر التجاعيد وتضعف المناعة، وتسبب اضطرابات فى النوم، وتسبب زيادة الوزن خاصة دهون البطن.

الإستروجين عند النساء، نقصه شائع مع انقطاع الدورة الشهرية ويسبب جفاف الجلد، والتجاعيد، وهشاشة عظام، وضبابية دماغية وتقلبات مزاج، والزيادة منة أى هيمنة الإستروجين قد تؤدي إلى زيادة الوزن، والإرهاق، وارتفاع نسبة الأورام.

هرمونات اضطرابها يعجل بالشيخوخة بعد الأربعين

الإنسولين، وهو ينظم سكر الدم، والزيادة منه غالبا بسبب سكريات وكربوهيدرات عالية تؤدي إلى التهاب وعمليات تتلف البروتينات، فتدمر الكولاجين والإيلاستين المرتبطين بنضارة البشرة.

التستوستيرون للرجال والنساء، نقصه يسبب فقدان الكتلة العضلية، وطاقة منخفضة، واكتئاب، وزيادة دهون خاصة حول البطن.

هرمونات الغدة الدرقية، نقصها، يبطئ كل شيء، مثل التمثيل الغذائى، وتجدد الجلد، والطاقة، والمزاج، ويجعل الجلد جافا، والشعر خفيفا، والذاكرة ضبابية.

هرمون النمو HGH، يساعد على الإصلاح والتجدد، ينخفض طبيعيا مع العمر، ويزداد سوءا مع التوتر، وقلة النوم، وسوء التغذية والتجدد.

حلول طبيعية لتنظيم الهرمونات بالجسم

وأضاف مسعد، أنه لتجنب اضطراب الهرمونات بالجسم، يجب إتباع بعض النصائح، منها:

تمارين التنفس وهى علاج مجانى من الله سبحانه وتعالى.

زيادة الكتلة العضلية بتمارين المقاومة.

النوم من 7 إلى 9 ساعات نوم عميق وليس سطحيا، مع العلم أن النوم السيء يسبب اضطراب هرمون خاصة الكورتيزول والإنسولين وهرمون النمو.

اتباع برنامج تغذية لتحسين الهضم والتوازن الهرموني.

