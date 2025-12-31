أهالي الإسماعيلية يجمعون أكثر من 250 ألف جنيه في أقل من 24 ساعة لإنقاذ تاجر متعسر

18 حجم الخط

نجح أهالي مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية في دعم تاجر سيراميك متعسر بعد أن تعسر في مبلغ مالى، وعرف ذلك التاجر بحُسن الخُلق والسيرة الطيبة، تعرّض لخسارة كبيرة وتعثر مالي كاد يهدد استقرار أسرته.

التاجر يناشد أهالى القصاصين

وبدأت القصة حين خرج التاجر، المعروف بين أهالي القصاصين بلقب «أبو حبيبة»، في مناشدة إنسانية بعد أن مرّ بظروف قهرية، تمثلت في خسارة تجارية مفاجئة وانسحاب شريكه من العمل، ما ترتب عليه تراكم ديون بلغت نحو 300 ألف جنيه.

ومع تصاعد الضغوط ومطالبات أصحاب الديون، اضطر لترك منزله، ولم يعد قادرًا على رؤية أبنائه خوفًا من التهديدات.

استجابة سريعة من الأهالي

وعقب انتشار القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت الاستجابة أسرع مما يتوقع أحد، حيث انهالت التبرعات من أهالي القصاصين وأهل الخير، عبر جروبات فيسبوك وجروبات العمل الخيري على «واتس آب»، في ملحمة تضامن حقيقية.

غلق باب التبرعات

وخلال أقل من 24 ساعة فقط، تجاوزت قيمة التبرعات حاجز 250 ألف جنيه، وهو ما دفع القائمين على المبادرة إلى الإعلان عن غلق وإيقاف باب التبرعات بعد نجاح المهمة بشكل لافت.

وأكد منظمو المبادرة أن جميع المبالغ تم تحويلها مباشرة إلى «أبو حبيبة» دون أي وسطاء، أرقام التحويل كانت خاصة به شخصيًا.



و يتم حاليًا انتظار ظهوره في بث مباشر أو منشور رسمي على صفحته الشخصية لإعلان قضاء الديون وطمأنة كل من ساهم وشارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.