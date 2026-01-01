كرنفالات للأطفال وبلالين، احتفالات أهالي الإسماعيلية بالعام الجديد 2026 (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" قبل قليل بثًّا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، لتغطية احتفالات أهالي المحافظة برأس السنة لعام 2026، والتي أقيمت بمنطقة نمرة 6، ومنطقة المسطحات الخضراء.

توافد الأسر على منطقة الاحتفالات

وشهدت منطقة نمرة 6 في محافظة الإسماعيلية، توافد المئات من أهالى الإسماعيلية من الأسر والنساء والأطفال والشباب، وذلك للاحتفال بالعام الجديد 2026.

جانب من مظاهر الاحتفال برأس السنة بالإسماعيلية، فيتو

الإقبال على الألعاب والملاهي

وتنوعت مظاهر الاحتفال بين الإقبال على مدينة الملاهي، وألعاب الأطفال، وكذا دور السينما،بالإضافة حرص الأطفال على شراء البلالين واللهو بالدراجات وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية.

كما نظمت محافظة الإسماعيلية، حفلًا جماهيريًّا كبيرًا، بساحة منتجع الفيروز السياحي التابع للمحافظة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، في أجواء احتفالية وسط التغيرات وأعمال التطوير التي شهدها طريق البلاجات.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أكد أن خطة تطوير منتجع وشاطئ الفيروز شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركزًا سياحيًّا متكاملًا، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة.

معلومات عن شاطئ ونادي الفيروز

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن نادي الفيروز يعد من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 أفدنة على ضفاف بحيرة التمساح.

تطوير المباني والمطاعم

وتضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم، المطبخ، الكافيتريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشى مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي.

تطوير الشاليهات

كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.



وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تفقدا مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير الجاري في نادي وشاطئ الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة على مستوى السياحة الداخلية والخارجية.

