رئيس الرعاية الصحية: مركز طوارئ مستشفى السويس العام يدخل الخدمة نهاية يناير المقبل

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة السويس، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في أعقاب قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى السويس العام إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

بدء الإجراءات التنفيذية لقرار نقل تبعية المستشفى العام

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بلقاء اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، لبحث بدء الإجراءات التنفيذية لقرار نقل تبعية المستشفى العام، واستكمال منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، ثمَّن محافظ السويس، الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي السويس، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضع رضاء المواطن في مقدمة الأولويات، وتستهدف تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أن نقل تبعية مستشفى السويس العام إلى الهيئة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل داخل المنظومة الصحية بالمحافظة، بما يضمن توحيد نظم التشغيل ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الهيئة والمحافظة يعد ركيزة أساسية لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وعقب اللقاء، تفقد رئيس الهيئة مركز طوارئ مستشفى السويس العام، حيث أكد أن المركز سيدخل الخدمة نهاية شهر يناير المقبل، لتقديم خدمات طبية متقدمة للحالات الحرجة والطوارئ، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.

مركز الطوارئ يضم طاقة استيعابية تشمل 40 سرير عناية مركزة

وأوضح السبكي أن مركز الطوارئ يضم طاقة استيعابية تشمل 40 سرير عناية مركزة، إضافة إلى أسِرة الإقامة الداخلية للمرضى، و5 غرف عمليات مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية، بما يدعم تقديم خدمات متكاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بالمحافظة.

وأكد رئيس الهيئة استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، لضمان تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة التفقدية كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة؛ والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة؛ والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية؛ والدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية؛ والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية؛ والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع؛ والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي للهيئة؛ والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بمحافظة السويس، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

