أفشة يشارك في مران الأهلي بعد تعافية من الإصابة

18 حجم الخط

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات الجماعية للفريق بمدينة نصر؛ استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن أفشة تعافى تماما من آلام عضلة السمانة، وشارك بصورة طبيعية في المران.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة مع غزل المحلة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الشوط الأول من رأسية حولها إلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.