السبت 06 ديسمبر 2025
شريف فتحي: حركة السياحة الوافدة لمصر من الولايات المتحدة تشهد نموا متسارعا

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن حجم حركة السياحة الأمريكية الوافدة إلى مصر شهد نموًا متسارعًا، مؤكدًا أهمية دعم وتعزيز هذا النمو من خلال برامج متخصصة تتناسب مع احتياجات السوق الأمريكي، ومنوهًا إلى ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير في البنية التحتية السياحية في مصر ومنها تعزيز المطارات والفنادق وخدمات، ما يعد أمرًا هامًا للتحضير للنمو المتوقع من السوق الأمريكي.

حركة السياحة الوافدة لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية

وخلال لقائه مع الأنبا كاراس الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والنائب البابوي بأمريكا الشمالية بكهنة منطقة واشنطن دي سي ومريلاند، وذلك في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية USTOA المُنعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند، أكد الوزير أهمية استمرار الترابط مع شبابنا في مصر والخارج على مدار الوقت، مشيرًا إلى أن ملايين المصريين المهاجرين للخارج يمثلون رصيدًا وطنيًا كبيرًا لمصر ويجب الاستفادة منهم في تعزيز صورة مصر ودعم السياحة والاستثمار.

وأضاف أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية تعد قوة ناعمة كبيرة يجب استثمارها في الترويج لمصر سياحيًا وثقافيًا.
وتناول اللقاء الحديث عن أهمية تنظيم زيارة موسعة للوزير إلى نيويورك تشمل عقد لقاءات مع شركات السياحة والجالية المصرية الموجودة بها وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من المحتوى التعليمي الذي تقدمه بعض الجامعات الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية حول الدراسات القبطية التاريخية في مصر، وحقبة التاريخ القبطي، وذلك من خلال مشاركة هذا المحتوي على منصة التدريب EgyTab الذي أطلقتها الوزارة مؤخرًا للعاملين في الوزارة وقطاع السياحة والآثار بما يدعم المعرفة المتخصصة ويتيح مصادر مختلفة معتمدة للباحثين والمهتمين.

إنشاء قسم أو جناح تاريخي داخل مركز ACTS الخاص بالدارسات القبطية في لوس أنجلوس

كما تم خلال اللقاء طرح فكرة إنشاء قسم أو جناح تاريخي داخل مركز ACTS الخاص بالدارسات القبطية في لوس أنجلوس، لتوفير مساحة لعرض التاريخ المصري، وخدمة الجالية المصرية هناك، إلى جانب المهتمين بالحضارة المصرية.

كما تم التأكيد على أهمية بناء زمالات بين الجامعات الكبري الموجودة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، من خلال برامج تبادل أكاديمي وبحثي بينهما، بجانب الاستفادة من اهتمام الشعب الأمريكي بعلم المصريات.

