السياحة والآثار تشارك في تنظيم ورشة عمل مهنية بإيطاليا

مشاركة وزارة السياحة
مشاركة وزارة السياحة فيورشة عمل مهنية دولية بإيطاليا
شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بمدينة لا ثويل بشمال إيطاليا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظم الرحلات الايطالى Going.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في الفعاليات الدولية 

وشارك بالورشة حوالى 800 مشارك من شركاء المهنة بالسوق الإيطالى من بينهم 30 مشارك يعملون بمنتج سياحة الحوافز والمؤتمرات.

ويأتي تنظيم هذه الورشة بهدف إلقاء الضوء على المزايا التنافسية والمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري والتي تلبى متطلبات واهتمامات مختلف السائحين ولاسيما السائح الإيطالي.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية السوق الإيطالى بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة للمقصد المصري، موضحًا أن العام الجاري شهد نموًا ملحوظًا في حجم الطلب السياحي من هذا السوق الهام، بالإضافة إلى زيادة حركة رحلات الطيران العارض إلى المقاصد الساحلية المصرية، وهو ما انعكس إيجابيًا على معدلات الحركة السياحية وساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الوافدين خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضى.

أهمية السوق الايطالي للسياحة المصرية 

وقد مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى ورشة العمل محمد فوزى مسئول السوق الإيطالى بوحدة غرب أوروبا بـالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، حيث عقد عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات وممثلي شركات السفر والسياحة والطيران بالسوق الإيطالى؛ تم خلالها الحديث عن أبرز التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية وتنفيذ مشروعات كبرى منها مدينة العلمين الجديدة التي تعد مقصدًا سياحيًا طوال العام ومن شأنها أن تساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

جدير بالذكر أن منظم الرحلات الإيطالى Going يهدف من خلال تنظيم هذة الورشة المهنية إلى تحفيز وكلاء السياحة والسفر للتركيز على استعادة الحجوزات إلى مصر بشكل قوى، من خلال زيادة الاستثمار في برنامج منتجع Going في مدينة شرم الشيخ على مدار العام، بالإضافة إلى ضمان الطاقة الاستيعابية للمنظم من خلال المبيعات المستقبلية من عدة مدن إيطالية للسفر إلى منطقة الساحل الشمالى ومدينة مرسى علم خلال صيف 2026.
 

