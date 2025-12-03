الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"تنشيط السياحة": حجوزات فندقية مؤكدة لمشاهدة كسوف الشمس 2027 بالأقصر

المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة
18 حجم الخط
ads

أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مصر استقبلت أعدادا قياسية من السائحين خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 18 مليون سائح بنهاية 2025.

تنوع المقصد السياحي المصري بالمنتجات السياحية

وأضاف أن مصر تعد مقصدا سياحيا طوال العام وتتمتع بتنوع وثراء لا مثيل له في المنتجات السياحية التي تقدمها لزائريها، بالإضافة إلى وجود 27 مطارا يستقبل سائحين من 110 أسواق سياحية حول العالم، مستعرضا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للاستثمار في البنية التحتية وتطويرها من شبكة الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ السياحية بما يساهم في تعزيز الربط بين الوجهات السياحية المصرية المختلفة. 

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يشهد إقبالًا ملحوظًا منذ افتتاحه مطلع الشهر الماضي ويقدم لزائريه تجربة ثرية واستثنائية وفرصة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة عبر مختلف العصور.

ظاهرة كسوف الشمس في عام 2027 بالأقصر

وأشار أيضًا إلى ظاهرة كسوف الشمس 2027 والتي تظهر بوضوح في مدينة الأقصر، موضحًا أن هناك حجوزات عديدة من الآن لمشاهدة هذه الظاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السكك الحديدية شبكة الطرق المتحف المصري الكبير كسوف الشمس 2027 مدينة الأقصر الأقصر

مواد متعلقة

السياحة والآثار تشارك في تنظيم ورشة عمل مهنية بإيطاليا

فيتش الأمريكية تبشر السياحة المصرية.. 2026 يشهد زيادة في المعدلات.. 18.6 مليون سائح متوقع قدومهم.. ارتفاع الإيرادات إلى 17.8 مليار دولار.. وأوروبا المصدر الرئيسي

السياحة تشارك في معرض ILTM للسفر الفاخر بمدينة كان الفرنسية

رئيس الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

كأس العرب، الأردن يتصدر مجموعة مصر بفوز مثير على الإمارات

كأس العرب، ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الأردن 2-1 على الإمارات

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads