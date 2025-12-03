"تنشيط السياحة": حجوزات فندقية مؤكدة لمشاهدة كسوف الشمس 2027 بالأقصر

18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مصر استقبلت أعدادا قياسية من السائحين خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 18 مليون سائح بنهاية 2025.

تنوع المقصد السياحي المصري بالمنتجات السياحية

وأضاف أن مصر تعد مقصدا سياحيا طوال العام وتتمتع بتنوع وثراء لا مثيل له في المنتجات السياحية التي تقدمها لزائريها، بالإضافة إلى وجود 27 مطارا يستقبل سائحين من 110 أسواق سياحية حول العالم، مستعرضا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للاستثمار في البنية التحتية وتطويرها من شبكة الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ السياحية بما يساهم في تعزيز الربط بين الوجهات السياحية المصرية المختلفة.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يشهد إقبالًا ملحوظًا منذ افتتاحه مطلع الشهر الماضي ويقدم لزائريه تجربة ثرية واستثنائية وفرصة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة عبر مختلف العصور.

ظاهرة كسوف الشمس في عام 2027 بالأقصر

وأشار أيضًا إلى ظاهرة كسوف الشمس 2027 والتي تظهر بوضوح في مدينة الأقصر، موضحًا أن هناك حجوزات عديدة من الآن لمشاهدة هذه الظاهرة.

