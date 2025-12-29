الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعلن بدء استقبال دفعة جديدة من أصدقاء المتحف

برنامج أصدقاء المتحف
برنامج أصدقاء المتحف المصري بالقاهرة، فيتو
أعلن المتحف المصري بالقاهرة، فتح باب القبول للطلبة الراغبين في الانضمام لـبرنامج تدريب أصدقاء المتحف المصري للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026، وذلك في إطار دوره الريادي كمنارة ثقافية وتعليمية.
 

الانضمام لبرنامج تدريب أصدقاء المتحف المصري


ويستهدف هذا البرنامج في نسخته الجديدة طلاب الفرقة الرابعة حصرًا، وذلك لإعداد جيل مؤهل من الكوادر الشابة القادرة على تمثيل التراث المصري العريق وتقديم الدعم الإرشادي المجاني لزوار المتحف من المصريين.


وأكدت إدارة المتحف أنه حرصًا على تنظيم عملية الاستقبال، تم تحديد جدول زمني لاستقبال الطلاب وفقًا لتخصصاتهم الأكاديمية، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحًا طبقًا للمواعيد التالية:
الأحد 28 ديسمبر: لطلاب الفرقة الرابعة من كليات الآثار.
الإثنين 29 ديسمبر: لطلاب الفرقة الرابعة من كليات الإرشاد السياحي.
الثلاثاء 30 ديسمبر: لطلاب الفرقة الرابعة من كليات وأقسام التاريخ.
 

خطوات استقبال وتدريب الطلاب بالمتحف المصري بالتحرير 

ويجري استقبال الطلاب المشاركين في البرنامج في القاعة رقم 43 بالدور الأرضي (قاعة عرض صلاية نعرمر بمدخل المتحف)، حيث سيتعرف الطلاب على تفاصيل البرنامج التدريبي والخطوات القادمة للانضمام.

تعد مبادرة "أصدقاء المتحف المصري" واحدة من أهم البرامج التطوعية والتدريبية التي تهدف إلى دمج الشباب في العمل المتحفي، وتنمية مهاراتهم في التواصل والإرشاد، تحت شعار "أصدقاء المتحف المصري... دليلك المجاني"، مما يساهم في إثراء تجربة الزائر ونشر الوعي الأثري.
 

