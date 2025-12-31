أخبار مصر: اليوم مواعيد جديدة للمترو، اسم مدرب الزمالك الجديد، تحذير من زلزال كبير خلال أيام، صدمة عن سعر الذهب في 2026

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يوم استثنائي، مواعيد جديدة لتشغيل مترو الخط الثالث في رأس السنة

أعلنت شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT (قطار العاصمة)، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التشغيلية الخاصة اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025 فقط، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمانًا لانسيابية حركة التنقل خلال فترة الفعاليات.

اليوم، آخر موعد للتقديم على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن اليوم الأربعاء الموافق 31 من ديسمبر الجاري 2025م هو آخر موعد للتقديم للحصول على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025.

أول رد من نقابة الموسيقيين على نفي حلمي عبد الباقي إحالته إلى مجلس التأديب

ردت نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي لها على الفنان حلمي عبد الباقي، الذي نفي إحالته لمجلس التأديب.

الزمالك ينهي اتفاقه مع طارق مصطفى لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف

توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدير الفني السابق أحمد عبدالرؤوف، وذلك بعد حسم جميع التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.

خلال أيام، العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر سكان 3 دول من زلزال كبير (فيديو)

بعد غياب طويل، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، مجددًا ليكشف عن توقعاته لعام 2026، محذر سكان دول من زلزال قوي بداية يناير المقبل.

طقس رأس السنة، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

انفصال ميل جيبسون وروزاليند روس بعد 9 سنوات من ارتباطهما

قال أحد أفراد الفريق القانوني الذي يمثل ميل جيبسون، نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار، إن جيبسون وروزاليند روس انفصلا بعد مرور تسع سنوات على ارتباطهما.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بكأس الأمم الأفريقية والدوري السعودي.

قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)

وثَّق تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، العملية العسكرية في ميناء المكلا اليمني عبر مقاطع فيديو.

اليوم، الحكم على المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، الحكم على المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.

اتحاد الكرة يهاجم جبريل الرجوب بعد تصريحاته ضد أمين عمر

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رفضه التام لتصريحات جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بحق الحكم الدولي أمين عمر، معتبرًا أنها حملت إساءة غير مبررة لأحد أبرز حكام الكرة في الوطن العربي.

نصف جيشهم من الجهاديين ولكن، نتنياهو يحدد موقفه من إقامة علاقات واتفاق سلام مع سوريا

أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسعى لتغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين.

بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026

كشف تقرير لمجلة "فوربس الأمريكية، عن توقعاته لـسعر الذهب عام 2026، وذلك بعدما أثار انهيار الدولار أمام الذهب والفضة موجة واسعة من الجدل، مع توقعات ساخنة للاقتصاد العالمي في عام 2026.

وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما

توفي الممثل الأمريكي إيزايا ويتلوك جونيور، أحد أبرز نجوم مسلسل The Wire، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة في التلفزيون والسينما، وفق ما أعلنه مدير أعماله برايان ليبمان.

تفاقم المشكلة بدلا من علاجها، هيئة الدواء تكشف مخاطر الإفراط في نقط الأنف

حذرت هيئة الدواء المصرية من عدد من الممارسات الخاطئة في استخدام الأدوية، لما لها من آثار صحية خطرة على الجسم.

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء تزامنا مع رأس السنة والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين

قررت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الثلاثاء، تأييد حكم بسجن النائبة عبير موسى رئيسة "الحزب الحر الدستوري"، بحسب ما أوردته إذاعة "موزاييك" المحلية.

