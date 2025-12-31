الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خلال أيام، العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر سكان 3 دول من زلزال كبير (فيديو)

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، فيتو
18 حجم الخط

بعد غياب طويل، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، مجددًا ليكشف عن توقعاته لعام 2026، محذر سكان دول من زلزال قوي بداية يناير المقبل.

وقدم هوجربيتس تحديثًا لبياناته المرتبطة بحركة الكواكب وانعكاساتها المحتملة على النشاط الزلزالي، محذرًا من احتمال وقوع زلزال كبير مطلع العام المقبل، وتحديدًا في الرابع من كانون الثاني.

وأشار إلى أن "الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر، قد يؤشر إلى نشاط زلزالي قوي"، لافتا إلى تقارب دقيق يُتوقع في الثالث من الشهر نفسه، مع صعوبة تحديد حجم الزلزال بسبب قياس الإجهاد التكتوني بين الصفائح.

وتابع أنه يتوقع أن يبلغ النشاط الزلزالي ذروته في 8 أو 9 يناير، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد بدءًا من 7  يناير، ومحذرًا سكان لوس أنجلِوس وطوكيو وإسطنبول من خطورة الصدوع في هذه المناطق، مع التشديد على ضرورة الجهوزية ووضع خطط لمواجهة الزلازل الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس حركة الكواكب زلزال قوي الاقتران الكوكبي قياس الإجهاد التكتوني النشاط الزلزالي سكان لوس أنجل وس طوكيو أسطنبول

الأكثر قراءة

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد وتشيلسي

في ذكرى ميلادها، مواقف وطنية وأعمال خيرية لأم كلثوم بعيون معاصريها وليس بحكايات فيلم "الست"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads