خلال أيام، العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر سكان 3 دول من زلزال كبير (فيديو)

بعد غياب طويل، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، مجددًا ليكشف عن توقعاته لعام 2026، محذر سكان دول من زلزال قوي بداية يناير المقبل.

وقدم هوجربيتس تحديثًا لبياناته المرتبطة بحركة الكواكب وانعكاساتها المحتملة على النشاط الزلزالي، محذرًا من احتمال وقوع زلزال كبير مطلع العام المقبل، وتحديدًا في الرابع من كانون الثاني.

وأشار إلى أن "الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر، قد يؤشر إلى نشاط زلزالي قوي"، لافتا إلى تقارب دقيق يُتوقع في الثالث من الشهر نفسه، مع صعوبة تحديد حجم الزلزال بسبب قياس الإجهاد التكتوني بين الصفائح.

وتابع أنه يتوقع أن يبلغ النشاط الزلزالي ذروته في 8 أو 9 يناير، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد بدءًا من 7 يناير، ومحذرًا سكان لوس أنجلِوس وطوكيو وإسطنبول من خطورة الصدوع في هذه المناطق، مع التشديد على ضرورة الجهوزية ووضع خطط لمواجهة الزلازل الكبرى.

