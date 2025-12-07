مميزات وخصائص محفظة تذاكر المترو

18 حجم الخط

نشرت الشركة المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق تقريرًا يوضح إمكانية استخدام محفظة تذاكر المترو من قبل أكثر من شخص في رحلة واحدة، بشرط أن يكون جميع الركاب صاعدين ونازلين من نفس المحطة، بخلاف كروت الاشتراك التي تقتصر على استخدام صاحبها فقط.

تُعد محفظة تذاكر مترو الأنفاق إحدى وسائل دفع التذاكر التي تغني صاحبها عن التذكرة اليومية والانتظار أمام شباك التذاكر.

ويمكن لأكثر من شخص استخدام نفس المحفظة بدلا من شخص واحد، وهناك تخفيضات على هذه المحفظة.

وقالت إدارة مترو الأنفاق إنه يمكن للراكب شراء مجموعة من التذاكر المشحونة على الكارت الذكي بـ 25 جنيها للمرة الأولى والشحن بعدها حسب الحاجة بفئات 20- 30- 40 إلى 400 جنيه.

وقالت إدارة المترو: إن هذه الميزة للكارت المقرر تخصيصه لحامله بدون اسم، وهذا الكارت غير محدد مدة الصلاحية، وغير محدد المحطات، ويمكن استخدامه لأي عدد من المحطات، وعلى أي خط للمترو.

كيفية إعادة شحن المحفظة

فى حالة نفاد الرصيد من المحفظة يمكن للراكب التوجه لأقرب محطة مترو، لشحن المحفظة من المحطة بالمبالغ التى يريدها الراكب شرط ألا تقل عن 20 جنيها.

تطوير نظام الدفع الإلكتروني بالمترو

وتمتلك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق العديد من الخطط لتطوير نظام الدفع الإلكتروني لأسعار ركوب واستقلال القطارات.

ومن الخيارات التى تمتلكها شركة المترو فكرة المحفظة الإلكترونية والتى تتيح للركاب استخدام المترو لعدد من الرحلات دون شراء تذاكر، بالإضافة إلى فكرة اشتراك المترو المحدد الاتجاه والاشتراكات بأنواعها.

فى الوقت نفسه، تمتلك شركة المترو تقنية أخرى لاستقلال القطارات بدون تذاكر أو اشتراكات أو حتى كارت ممغنط، وهذه التقنية تتمثل فى برنامج يتم تحميله على الموبايل، ويقوم الراكب بوضع التليفون بالقرب من موضع الكارت الممغنط ليتعرف برنامج ماكينة بوابة الدخول على البرنامج، ويسمح للراكب بالدخول، وعند الخروج يتم خصم ثمن الرحلة من رصيد الموبايل أو محفظة خاصة على الموبايل

