أخبار مصر

النقل تطلق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر السلوكيات السلبية في مترو الأنفاق وقطار LRT

حملة النقل
حملة النقل
اطلقت وزارة النقل حملة تناشد المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT
 

حملة وزارة النقل 

وتأتي الدعوة  التي اطلقتها وزارة النقل في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان  "سلامتك تهمنا "، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT مثل تشويه جدران المحطات، أو الركوب بدون تذكرة أو محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر، بالإضافة إلى التأكيد على  ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان وبالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.

