الجمعة 26 ديسمبر 2025
حادث طعن في مترو الأنفاق بباريس والسلطات تبحث عن الجاني

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الجمعة، بأن رجلا طعن 3 نساء في مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية باريس، ما استدعى تدخلا عاجلا من فرق الإسعاف والشرطة.

وقال الإعلام الفرنسي إن عمليات الطعن وقعت يوم الجمعة بين الساعة 4:15 مساء و4:45 مساء.

وأشار إلى أن الجاني فر من مكان الحادث وأن السلطات كثفت عمليات البحث لإلقاء القبض عليه.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، لفت الإعلام الفرنسي إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن المشتبه به من أصل مالي ومولود عام 2000، وكان يرتدي سترة خضراء وسوداء.

وفي تفاصيل الحادث، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجلا مسلحا بسكين هاجم عدة نساء على الخط الثالث من مترو باريس.

ووفقا لعدة مصادر من الشرطة، استل الرجل سكينا وطعن ثلاث نساء في محطات مختلفة على الخط الذي يربط بين بانيوليه وليفالوا-بيريه.

وأوضحت المصادر أن الهجمات تمت في محطات مترو "آرت إيه ميتييه" و"ريبوبليك" و"أوبرا"، وهي معلومات أكدتها هيئة النقل العام في باريس (RATP) لصحيفة "لو باريزيان".

وأكدت أن رجال الإطفاء في باريس قدموا الإسعافات الأولية للضحايا على الفور، فيما لا تزال خطورة إصاباتهم غير معروفة.

