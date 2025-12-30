الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
رياضة

المقاولون العرب يقسو على الأهلي بثلاثية في كأس عاصمة مصر (صور)

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب
حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا علي نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد السلام،  ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب 

وكان مصطفى جمال  قد سجل الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 20 من علامة الجزاء.

وأضاف المقاولون العرب الهدف الثاني في مرمى الأهلي عن طريق يواكيم في الدقيقة 40.

وسجل كالو أونيماتشي هدف المقاولون العرب الثالث في شباك الأهلي في الدقيقة 65 .

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب 

وكان ييس توروب مدرب النادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

وشهد تشكيل الأهلي اعتماد ييس توروب، المدير الفني للفريق، على لاعبي الشباب وقطاع الناشئين خلال مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حازم جمال.

 خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي وأحمد عابدين وإياد مدحت ومهند الشامي. 

خط الوسط: إبراهيم عادل ومحمد رأفت وإبراهيما كاظم وعمر معوض ومحمد عبد الله.

 خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: إياد تامر ومحمد زعلوك وهشام مصطفى وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وحمزة الدجوي ومحمود لبيب ومعاذ عطية

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

وبتلك يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. المقاولون العرب - 4 نقاط
  5. غزل المحلة - 3 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

والجدير بالذكر أن الأهلي وداع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

