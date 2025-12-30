ساكا يقود هجوم أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "الإمارات" مباراة أرسنال وأستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال ضد أستون فيلا كالتالي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: هانكابي، ويليام ساليبا، جابريل، يوريان تيمبر

خط الوسط: مورينو، مارتن زوبيمندي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد، جيوكريس.

تشكيل أستون فيلا ضد أرسنال

ويسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام أستون فيلا من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، خاصة أن مانشستر سيتي لديه 40 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة يوم الخميس في الجولة نفسها ضد سندرلاند.



ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا

تنطلق مباراة أرسنال أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 باقامة 6 مباريات قوية.

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

نوتينجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026



كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب النور

