أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله رسميا عن تدريب الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي.

ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع إنستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك, أغادر موقعي داخل النادي, لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته.



مضيفا: سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصًا لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف …شكرا للكل مجموعه العمل الذين تشرفت بالعمل معهم …شكرا لاعبين وجهاز طبي واداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقيه. شكرا جمهور نادي الزمالك الوفي

الزمالك يستعد للاتحاد السكندري

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس، عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز نادي الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

فيما أصبح طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق أهلي بنغازي الليبي، أقرب وأبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، في الفترة المقبلة، في حال رحيل أحمد عبد الرؤوف عن قيادة الفريق.

ويأتي ترشيح مصطفى بعد فسخ عقده مع النادي الليبي خلال الساعات الماضية، حيث تضم قائمة المرشحين لتدريب الزمالك أيضًا كل من خالد جلال ومعتمد جمال، المدربين السابقين للفريق.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لحسم وإعلان مصير أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول، خاصة بعد تصريحاته الصادمة عن الأزمات التي يمر بها المارد الأبيض.

