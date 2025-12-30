الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
المتحدث باسم وزارة الرياضة: مصر مستعدة لاستضافة أمم أفريقيا 2028

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، جاهزية مصر الكاملة لاستضافة كبرى البطولات الكروية، مشيرًا إلى أن الإمكانات المتوفرة تؤهلها ليس فقط لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، بل كأس العالم أيضًا.

 

مصر مستعدة لاستضافة أمم أفريقيا

وقال الشاذلي، في تصريحات إذاعية، إن الدولة المصرية شهدت تطويرًا شاملًا في الاستادات الرياضية، إلى جانب امتلاك كوادر تنظيمية على أعلى مستوى عالمي، لديها خبرات واسعة في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى. وأضاف: «إحنا جاهزين لاستضافة كأس عالم مش كأس أمم بس، مصر جاهزة لإستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 ولا يوجد ما يمنع تقديم ملف لتنظيم البطولة».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكة متطورة من الطرق والكباري، إلى جانب بنية فندقية ورياضية قوية قادرة على استيعاب الوفود والجماهير، وهو ما يعزز من فرصها في استضافة البطولات القارية والدولية.

وأشار الشاذلي إلى أهمية التفكير الجاد في التقدم لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، مؤكدًا ضرورة إعداد ملف قوي يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة. وقال: «لازم نفكر في استضافة كأس الأمم 2028 ولازم نكون الملف الأقوى».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تُعد الدولة الأكثر جاهزية وجاذبية لاستضافة النسخة الاستثنائية من البطولة عام 2028، موجّهًا رسالة واضحة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم: «مصر جاهزة، وبنقول لاتحاد الكرة إحنا جاهزين».

