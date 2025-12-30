تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

تعادل منتخب تونس مع تنزانيا، بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم ليصعدا معا لدور الـ16 من البطولة.

وسجل إسماعيل الغربي لاعب منتخب تونس هدف التقدم لنسور قرطاج من علامة الجزاء في الدقيقة 40.

وعادل منتخب تنزانيا النتيجة في الشوط الثاني عن طريق فيصل سالوم.

تشكيل منتخب تونس ضد تنزانيا

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، إلياس السخيري، حنبعل المجبري،اسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، إلياس العاشوري، حازم المستوري

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا

نيجيريا 9 نقاط

تونس 4 نقاط

تنزانيا 2 نقطة

أوغندا نقطة واحدة

وصعد منتخب تونس رفقة نيجيريا بينما تأهلت تنزانيا ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

حكم مباراة تونس ضد تنزانيا

أدار الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتتواجد على تقنية الـ Var، الحكمة ليتيسيا أنتونيلا فينيا من دولة إيسواتيني.

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”أن محمد علي بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

