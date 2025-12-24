تعاون مشترك بين مياه القناة وهندسة قناة السويس لإنشاء مركز متطور للسيطرة والتحكم

18 حجم الخط

قام اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، يرافقه فريق من الاستشاريين بكلية الهندسة جامعة قناة السويس وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة، بزيارة ميدانية للموقع المقترح لإقامة مركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، لمعاينة الموقع على الطبيعة ودراسة الاحتياجات المطلوبة لعمل الدراسات الاستشارية لإقامة المركز.

نقلة نوعية في سرعة الاستجابة للأزمات

وأشار اللواء مهندس أحمد رمضان إلى أن إنشاء مركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات بشركة محافظات القناة سيمثل نقلة نوعية في سرعة الاستجابة للأزمات وضمان استدامة الخدمة بمحافظات القناة الثلاث، من خلال آليات تشغيل مدعومة بأحدث أجهزة الاتصالات والمراقبة المتطورة، وتلقي البلاغات من غرف العمليات.

واستخراج تصاريح العمل إلكترونيًا، والتنسيق مع كافة جهات المرافق أثناء عمليات الإصلاح، علاوة على رصد بيانات تشغيل المحطات وضغوط المياه وجودتها على مدار الساعة، مما يضمن تحليل البيانات بدقة وإعداد خطط طوارئ استباقية وفعالة.

تطوير البنية التحتية

وأكد رئيس مياه القناة أن الشركة تضع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الشركة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستند إلى "رؤية مصر 2030" لتعزيز التحول الرقمي وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل.

الارتقاء بمستوى الخدمات التكنولوجية

ويأتي ذلك فى إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، للارتقاء بمستوى الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاثة والسعي للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في الاستشارات وحل المشكلات التقنية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعاون المشترك بين الشركة وكلية الهندسة بجامعة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.