رئيس مياه القناة يشهد الاختبارات العملية للوظائف الفنية بالشركة

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اليوم، استمرار أعمال اللجنة العليا للتوظيف لليوم الثالث على التوالى فى إجراء المقابلات الشخصية للوظائف بالاعلان رقم (1) لسنة 2025 بمركز التدريب الاقليمى بمحطة مياه المستقبل بمحافظة الإسماعيلية للذين اجتازوا الاختبارات التحريرية تحت إشراف لجان متخصصة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الانتهاء من المقابلات الشخصية

وقال اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة أنه تم اليوم الانتهاء من المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين لوظائف (مهندس تكنولوجيا - فنى ميكانيكا ) من أبناء محافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ).

عمل الاختبارات العلمية

وأوضح رئيس الشركة بأنه تم عمل اختبارات عملية للمتقدمين لوظيفة فنى ميكانيكا بالاعلان على مستوى محافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بمقر الورشة المركزية بمحطة مياه المستقبل وذلك للوقوف على مدى اجادتهم للتعامل مع المعدات والالات بالشركة وذلك لاختيار أفضل العناصر الفنية والحرفية والتى تساهم فى استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

قام اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بزيارة ميدانية لمركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات بشركة مياه الإسكندرية، لبحث آليات نقل التجربة الرائدة وتطبيقها في محافظات القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس)، حيث كان في استقباله المهندس القذافي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، في لقاء شهد استعراضًا موسعًا لأحدث الأنظمة الرقمية في إدارة المرافق الحيوية.

سير العمل داخل المركز بالإسكندرية

وتفقد اللواء أحمد رمضان والوفد المرافق له سير العمل داخل المركز الذي يعد طفرة تكنولوجية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول آليات التشغيل المدعومة بأحدث أجهزة الاتصالات والمراقبة المتطورة.

