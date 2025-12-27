السبت 27 ديسمبر 2025
رئيس مياه القناة: إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف لمدة 6 أيام

أكد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة،  أن المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين للوظائف للشركة تجرى على مدار 6 أيام متتالية، بدءً من اليوم السبت الموافق 27 من شهر ديسمبر الجارى، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق الأول من شهر يناير 2026.
 

تعاون مشترك بين مياه القناة وهندسة قناة السويس لإنشاء مركز متطور للسيطرة والتحكم

رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح هبوط مطبق الصرف بالشارع التجارى بالإسماعيلية (صور)

 

مكان إقامة المقابلات 

وتقام الاختبارات بمقر مركز التدريب الإقليمي بمحطة مياه "المستقبل" بمحافظة الإسماعيلية، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على "فيسبوك".

 

اللجنة العليا للتوظيف تجرى المقابلات 

تضم اللجنة العليا للتوظيف نخبة من القيادات والخبراء لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتشمل سكرتيري عموم محافظات القناة الثلاث، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، مديري مديريات الإسكان بمحافظات القناة، عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.مدير عام الموارد البشرية بشركة محافظات القناة.

 

قياس خبرات المتقدمين 

وأوضح اللواء أحمد رمضان أن المقابلات تركزت على قياس الخبرات السابقة ومدى ارتباطها بمجال مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تقييم القدرات العملية والعلمية للمتقدمين. 

 

وأكد رئيس الشركة أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الطفرة الكبيرة في المشروعات التي تشهدها محافظات القناة، مشيرًا إلى أن الشركة تضع الأولوية لاستقطاب عناصر بشرية متميزة قادرة على تشغيل واستلام المشروعات الجديدة.

 

مؤكدًا أن الهدف النهائي هو رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة محافظات القناة.
 

 

وكان قد شهد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، انطلاق اختبارات المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2025.

 

وتستهدف هذه الاختبارات أبناء محافظات القناة الثلاث (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد) من الكوادر التي اجتازت المرحلة الأولى من الاختبارات التحريرية  في مجالات الهندسة، العلوم، والوظائف الفنية، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى المدرجة بالإعلان وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس. 

