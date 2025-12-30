الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط تروسيكلين محملين بالمخلفات وتحرير11 محضرا لنباشين بالإسماعيلية

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
18 حجم الخط

نظمت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير والوحدة المحلية لحي أول وثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين.  

الإسماعيلية تستعد لتنفيذ اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

تحرير 23 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بالإسماعيلية

أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ورئيسي قرية نفيشة والواصفية ونواب حي أول وثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

نتائج حملة المخلفات 

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بضبط عدد ٢ تروسيكل محملين بالمخلفات بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

 كما قامت الحملة بتحرير ١١ محضر للنباشين وتحرير محضرين لمخازن مخالفة لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ هذا إلى جانب تحرير محضر لأحد المواطنين لإلقاء مخلفات بالطريق العام وتشويه المنظر الحضاري للمحافظة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

موضحة أن الحملة قامت بالمرور على عدة مناطق منها منطقة الجامعة القديمة، الشارع الرئيسي بقرية نفيشة، منطقة أبوعطوة، طريق أبوصوير، نفيشة، قرية الواصفية، ووصلة أبوعطوة، وتوصل محافظة الإسماعيلية حملاتها المكثفة لإزالة أماكن النباشين.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية النباشين الإشغالات والتعديات القمامة إدارة المخلفات الصلبة

مواد متعلقة

الإسماعيلية تستعد لتنفيذ اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

تحرير 23 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بالإسماعيلية

قومي المرأة بالإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية لتنمية الأسرة (صور)

وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads