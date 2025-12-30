ضبط تروسيكلين محملين بالمخلفات وتحرير11 محضرا لنباشين بالإسماعيلية

18 حجم الخط

نظمت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير والوحدة المحلية لحي أول وثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ورئيسي قرية نفيشة والواصفية ونواب حي أول وثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية.

جانب من الحملة،فيتو

نتائج حملة المخلفات

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بضبط عدد ٢ تروسيكل محملين بالمخلفات بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت الحملة بتحرير ١١ محضر للنباشين وتحرير محضرين لمخازن مخالفة لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ هذا إلى جانب تحرير محضر لأحد المواطنين لإلقاء مخلفات بالطريق العام وتشويه المنظر الحضاري للمحافظة.

جانب من الحملة،فيتو

موضحة أن الحملة قامت بالمرور على عدة مناطق منها منطقة الجامعة القديمة، الشارع الرئيسي بقرية نفيشة، منطقة أبوعطوة، طريق أبوصوير، نفيشة، قرية الواصفية، ووصلة أبوعطوة، وتوصل محافظة الإسماعيلية حملاتها المكثفة لإزالة أماكن النباشين.

جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.



