نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع إدارة الرقابة على المياه بوزارة الصحة والسكان، حملة تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية في مدينة الخصوص، أسفرت عن ضبط 700 لتر مياه شرب طبيعية محظور تداولها وغير مطابقة للمواصفات.

صحة القليوبية تضبط 700 لتر مياه شرب غير صالحة في الخصوص

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن العملية تأتي في إطار حرصها على مراقبة المنشآت الغذائية وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين، وبناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، تحت إشراف الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة والدكتور محمد طلعت المدير الوقائي بالإدارة.

وأوضحت المديرية أن التحريات والتقارير المخبرية أثبتت عدم مطابقة المياه المضبوطة للمواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري عرضها على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر، منها محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية ومحضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية، بالإضافة إلى توصية إغلاق المحل لحين استخراج الترخيص واستيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية.

شارك في الحملة الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بيشوي نسيم مراقب الأغذية بالمديرية، إلى جانب مكتب أغذية الخانكة.



