جهاز مدينة العبور الجديدة يُسلم جامعة بنها الأهلية مقر المستشفى الجامعي

استقبل اليوم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جامعة بنها الأهلية، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة، لاستلام المبنى المقام على قطعة الأرض رقم (47 أ) بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي – الحي الرابع عشر (منطقة الفيروز)، تمهيدًا للبدء في تشغيله خلال فترة وجيزة كمستشفى جامعي متكامل يخدم أهالي المدينة والأحياء المجاورة.



ويُعد المبنى مركزًا طبيًا متكاملًا أُنشئ ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية داخل المدن الجديدة، حيث تبلغ المساحة الكلية لقطعة الأرض 3232 مترًا مربعًا، ويتكون المبنى من دور أرضي ودورين متكررين، بما يتيح استيعاب مختلف التخصصات الطبية والخدمات العلاجية والتعليمية.

وقام رئيس الجهاز والوفد المرافق بجولة تفقدية شاملة داخل المبنى ومكوناته وغرف العيادات، للوقوف على جاهزيته الفنية والإنشائية، تمهيدًا لاستخدامه كمستشفى جامعي يقدم خدمات طبية وتعليمية متطورة، ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وأكد المهندس محمود مراد أن تخصيص هذا المبنى يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم المؤسسات التعليمية والطبية، وتوفير بنية تحتية حديثة تُمكّنها من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي المزمع تشغيله بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بمدينة العبور الجديدة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

كما أكد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مواصلة جهاز المدينة تنفيذ خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة محطات رفع الصرف الصحي، وذلك في إطار منظومة تشغيل متكاملة تستهدف استدامة الخدمة، وتعظيم كفاءة الأصول، وتحسين بيئة العمل داخل المحطات.

وقال رئيس الجهاز: خطة العمل تشمل أعمال الصيانة ورفع الكفاءة صيانة الطلمبات والمهمات الميكانيكية، ومراجعة لوحات الجهد المنخفض وأنظمة التحكم، إلى جانب دهان وحماية المواسير المعدنية وغرف التشغيل، وإحكام أغطية وغرف المحابس، وتنفيذ أعمال النظافة وتأمين مسارات الحركة داخل المحطات.

