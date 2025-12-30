كأس عاصمة مصر، يواكيم يضيف الهدف الثاني للمقاولون في مرمى الأهلي

18 حجم الخط

أحرز المقاولون العرب الهدف الثاني في مرمى الأهلي عن طريق يواكيم في الدقيقة 40 من المباراة المقامة على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان مصطفى جمال سجل الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 20 من علامة الجزاء.

وشهد تشكيل الأهلي اعتماد ييس توروب، المدير الفني للفريق، على لاعبي الشباب وقطاع الناشئين خلال مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وأعلن ييس توروب مدرب النادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: إياد تامر ومحمد زعلوك وهشام مصطفى وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وحمزة الدجوي ومحمود لبيب ومعاذ عطية

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف.

وتضم المجموعة أيضًا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - نقطة سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن الفوز واستعادة الثقة، خاصة بعد الصدمة الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا بوداع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

