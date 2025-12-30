الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المجبري يقود هجوم تونس أمام تنزانيا في أمم أفريقيا

تونس
تونس
18 حجم الخط

 يلتقي منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

 

تشكيل منتخب تونس ضد تنزانيا 

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، إلياس السخيري، حنبعل المجبري،اسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، إلياس العاشوري، حازم المستوري

الصورة

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا 

 ويواجه منتخب نسور قرطاج نظيره التنزاني، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 

نيجيريا 6 نقاط 

تونس 3 نقاط 

تنزانيا نقطة واحدة 

أوغندا نقطة واحدة 

حكم مباراة تونس ضد تنزانيا 

يدير الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتتواجد على تقنية الـ Var، الحكمة ليتيسيا أنتونيلا فينيا من دولة إيسواتيني.

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان 

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”أن  محمد علي بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد   أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إلياس العاشوري ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا ترتيب المجموعة الثالثة بطولة كأس أمم أفريقيا تشكيل منتخب تونس لبطولة كأس أمم أفريقيا مباراة منتخب تونس

مواد متعلقة

موزمبيق تحقق أول فوز في تاريخها بأمم أفريقيا على حساب الجابون

أمم أفريقيا، موزمبيق يتقدم على الجابون 2-1 في الشوط الأول

حكيمي ينتقد تصرف جماهير المغرب ويؤكد: مبابي يساندنا للفوز بأمم أفريقيا

بقيادة أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام أوغندا في أمم أفريقيا

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

كأس عاصمة مصر، مصطفى جمال يتقدم بالهدف الأول للمقاولون في مرمى الأهلي

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بتحسين العلاقات مع الآخرين

حسن الخاتمة، لحظة وفاة شيخ في المسجد أثناء تحفيظه القرآن لأحد طلابه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads