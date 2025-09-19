الجمعة 19 سبتمبر 2025
أخبار مصر

البداية من السبت، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، والتي تبدأ فعالياتها غدًا السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

 

خريطة العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 

وتتضمن الخريطة أن تبدأ إجازة نصف العام في 24 يناير 2026، على أن تنتهي في 5 فبراير 2026، لتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026.

مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد 

وفيما يتعلق بمواعيد الامتحانات، حددت المعاهد الأزهرية امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول يوم 30 ديسمبر 2025، والفصل الدراسي الثاني يوم 21 أبريل 2026. بينما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للفصل الأول يوم 20 ديسمبر 2025، وللفصل الثاني يوم 21 أبريل 2026.

كما تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية يوم 12 يناير 2026 للفصل الدراسي الأول، ويوم 16 مايو 2026 للفصل الدراسي الثاني.

أما امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث فتنطلق في 6 يونيو 2026، على أن تُعقد امتحانات الدور الثاني يوم 18 أغسطس 2026.

