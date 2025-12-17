موعد إجازة نصف العام 2026 وتسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي

18 حجم الخط

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، بدأ أولياء الأمور في البحث عن مواعيد إجازة نصف العام وموعد تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي، لضمان تجهيز أبنائهم للامتحانات والإجازة.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي من 15 يناير المقبل وحتى 5 فبراير 2026، وفق مواعيد الامتحانات المحددة، أما الصف الثالث الإعدادي فتبدأ إجازته اعتبارًا من 22 يناير بعد انتهاء آخر امتحان للفصل الدراسي الأول.

كما تبدأ إجازة نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي في نفس الفترة.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيًا للعام الدراسي 2025/2026 عبر الرابط moe-register.emis.gov.eg باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب على منصة (office 365.emis.gov.eg)، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة.

وفي حال وجود أي أخطاء، تقوم المدارس بتعديل قاعدة البيانات فورًا، مع ضرورة مطابقة الصورة الشخصية للطالب مع المواصفات المقررة.

وأكدت الوزارة مراجعة المدارس للاستمارات الإلكترونية والتأكد من صحتها قبل طباعتها في كشوف "12 د" وتسليمها للجنة النظام والمراقبة.

ويستمر تسجيل الاستمارات الإلكترونية من 10 ديسمبر الجاري حتى 1 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.