أخبار مصر

موعد إجازة نصف العام 2026 وتسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي

موعد إجازة نصف العام
موعد إجازة نصف العام، فيتو
مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، بدأ أولياء الأمور في البحث عن مواعيد إجازة نصف العام وموعد تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي، لضمان تجهيز أبنائهم للامتحانات والإجازة.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي من 15 يناير المقبل وحتى 5 فبراير 2026، وفق مواعيد الامتحانات المحددة، أما الصف الثالث الإعدادي فتبدأ إجازته اعتبارًا من 22 يناير بعد انتهاء آخر امتحان للفصل الدراسي الأول.

 

كما تبدأ إجازة نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي في نفس الفترة.

 

استمارة الصف الثالث الإعدادي

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيًا للعام الدراسي 2025/2026 عبر الرابط moe-register.emis.gov.eg باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب على منصة (office 365.emis.gov.eg)، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة.

 

وفي حال وجود أي أخطاء، تقوم المدارس بتعديل قاعدة البيانات فورًا، مع ضرورة مطابقة الصورة الشخصية للطالب مع المواصفات المقررة.

 

وأكدت الوزارة مراجعة المدارس للاستمارات الإلكترونية والتأكد من صحتها قبل طباعتها في كشوف "12 د" وتسليمها للجنة النظام والمراقبة.

 

ويستمر تسجيل الاستمارات الإلكترونية من 10 ديسمبر الجاري حتى 1 يناير 2026.

