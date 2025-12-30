الداخلية تطلق خدمة حجز المواعيد المسبقة للأجانب عبر موقعها الرسمي فى الجوازات

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

تواصل أجهزة وزارة الداخلية،  جهودها لتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة من مختلف قطاعاتها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتخفيف الأعباء عن طالبي الخدمات؛ في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين والأجانب.

حجز إلكتروني لتقليل التكدسات وتسريع الإجراءات

وفي هذا السياق، أطلقت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق الموقع الإلكتروني الخاص بـحجز المواعيد المسبقة للأجانب المترددين على ديوان الإدارة، وذلك عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة الإنترنت، كخدمة اختيارية تهدف إلى الحد من التكدسات وتنظيم عملية استقبال المترددين.

تطوير الخدمات الجماهيرية ومواكبة التحول الرقمي

وتتيح الخدمة استقبال أقصى طاقة استيعابية ممكنة من الأجانب، مع سرعة إنهاء إجراءات الترخيص بالإقامة داخل البلاد، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن تقديم الخدمة في سهولة ويسر ودون معاناة.

استمرار خطة التطوير والتحديث

ويأتي إطلاق هذه الخدمة استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في التطوير والتحديث المتواصل، والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، لا سيما في مجال الخدمات الجماهيرية، بما يحقق رضا المتعاملين ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

