أسباب وأعراض التليف الرئوى وطرق العلاج

أسباب التليف الرئوى، التليف الرئوى من الأمراض الخطيرة التى يصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة معروفة وغير معروفة.

والتليف الرئوى، من الأمراض الخطيرة التى قد تهدد الحياة، وللأسف هو مرض مزمن ليس له علاج، ولكن باتباع تعليمات الطبيب يمكن تجنب مضاعفاته.

وتقول الدكتورة مروة حسين أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية: إن التليف الرئوى مرض مزمن يحدث فيه تلف وتيبس في نسيج الرئة، بدلا من أن يكون نسيجا مرنا يساعد على التنفس، وهذا يؤدي إلى صعوبة دخول الأكسجين، ولكن يمكن أن نبطئ تطور المرض ونحسن جودة الحياة من خلال العلاج والمتابعة المبكرة، وبعض الحالات تكون مستقرة لسنوات مع العلاج الصحيح.

أسباب التليف الرئوي

وأضافت مروة، أن أسباب التليف الرئوي عديدة منها ما هو معروف وأخرى غير معروفة، ومن أسباب التليف الرئوى:-

التعرض الطويل للأتربة مثل “سيليكا أو أسبستوس”، ودخان السجائر النشط أو السلبي.

بعض الأدوية، مثل أدوية كيماوي، وأدوية القلب مثل الأميودارون.

العلاج الإشعاعي للصدر.

التهابات رئوية متكررة أو شديدة.

أمراض مناعية، مثل الروماتويد، والذئبة الحمراء، وتصلب الجلد.

تليف رئوي مجهول السبب، وهو الأشهر

حيث لا يوجد سبب واضح، وغالبا يظهر بعد سن 50 عام.

أعراض التليف الرئوي

وتابعت، أن من أعراض التليف الرئوي:-

ضيق نفس تدريجي خصوصا مع المجهود

كحة جافة مزمنة

إرهاق مستمر

نقص وزن

زرقة الشفايف أو الأطراف في المراحل المتقدمة

تقوس الأظافر

وأوضحت الدكتورة مروة حسين أخصائي الأمراض الصدرية، أن التشخيص يكون من خلال الأشعة المقطعية عالية الدقة، وعمل وظائف تنفس، وتحاليل مناعية، وأحيانا منظار أو عينة رئة، لمعرفة حالة المرض وبدء خطة العلاج.

علاج التليف الرئوي

وأضافت أخصائية الصدر: إنه لا يوجد علاج يعيد الرئة لطبيعتها، لكن يوجد بعض الأدوية التى تبطئ التليف، مع طرق لعلاج الأعراض، منها:-

موسعات شعب

أكسجين منزلي عند الحاجة

علاج الارتجاع إن وجد

علاج أي عدوى مبكرا

تمارين التنفس

تقوية عضلات الصدر

زراعة الرئة في الحالات المتقدمة المختارة

طرق الوقاية من التليف الرئوي

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى تحمى من الإصابة بالتليف الرئوي، منها:-

الامتناع التام عن التدخين

تجنب الأتربة والمواد الكيميائية

علاج أي التهاب صدري مبكرا

المتابعة المنتظمة لمرضى المناعة

أخذ تطعيمات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي

عدم استخدام أدوية مزمنة بدون إشراف طبى.

