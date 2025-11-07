الأعراض والعلامات الصامتة لسرطان الرئة ومتى تبدأ في الظهور؟

18 حجم الخط

غالبا ما يغيب ظهور أعراض سرطان الرئة في مراحله المبكرة، ويرجع ذلك إلى قلة النهايات العصبية في الرئتين، ما يسمح للورم بالنمو دون التسبب في ألم.

وقد لا تظهر العلامات إلا بعد بدء انتشار المرض، وعادة ما يتم اكتشاف سرطان الرئة في مرحلته الأولى من خلال الفحص الروتيني وليس بسبب ملاحظة المريض لأي أعراض.

الأعراض الرئيسية التي قد تظهر

عندما تبدأ علامات المرض في الظهور، فإنها قد تشمل ما يلي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي:

سعال مزمن ومستمر وخشن، قد يصحبه أحيانا بلغم ممزوج بالدم.

تغيرات في نمط السعال الذي اعتاد عليه المريض منذ فترة طويلة.

تكرار التهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

تفاقم ضيق التنفس.

أزيز أو صفير في الصدر.

ألم مستمر في الصدر.

بحة في الصوت.

صعوبة في البلع.

ألم في الكتف.

تحدث هذه المشكلات عادة بسبب انسداد في مسالك التنفس أو بسبب انتشار السرطان إلى أجزاء أبعد في الرئة أو المناطق المجاورة أو أجزاء أخرى من الجسم.

أعراض المراحل المتقدمة (المرحلة الرابعة)

عندما يصل السرطان إلى المرحلة الرابعة، يكون قد بدأ في الانتشار إلى المزيد من البقع في الرئتين أو السائل المحيط بهما، أو إلى أماكن أخرى في الجسم، وبالإضافة إلى الأعراض التنفسية، قد تشمل الأعراض الأخرى:

الإرهاق والضعف العام.

فقدان الشهية ونقصان الوزن.

صداع أو خدر أو نوبات تشنجية، إذا كان السرطان قد انتشر إلى الدماغ.

أعراض أقل شيوعا (متلازمات تتجاوز الرئتين)

تؤثر بعض الأعراض على أجزاء من الجسم لا تبدو مرتبطة بالرئتين وتشمل:

تغيرات في الأصابع: حيث يزداد انحناء الأظافر عن المعتاد، وتبدو البشرة والأظافر لامعة، وتظهر أطراف الأصابع أكبر.

فرط الكالسيوم في الدم: يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة، عطش، كثرة التبول، وارتباك.

متلازمة هورنر: يمكن أن تسبب تدلي الجفن، وانخفاض حجم بؤبؤ العين، ونقص التعرق، وكلها تظهر في جانب واحد من الوجه.

انتفاخ في الوجه أو الرقبة أو الذراعين: يحدث نتيجة لضغط الورم على تدفق الدم.

اليرقان (الصفار): الذي يجعل الجلد وبياض العينين يتحولان إلى اللون الأصفر.

سهولة ظهور الكدمات: يحدث عندما يتداخل السرطان مع الغدد الكظرية في الجسم.

أنواع سرطان الرئة وعلاقتها بالأعراض

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة: سرطان الرئة صغير الخلايا (SCLC)، وسرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC) وهو الأكثر شيوعا ويشكل حوالي 85% من الحالات.

1. أعراض سرطان الرئة غير صغير الخلايا (NSCLC)

هذا النوع أكثر احتمال من النوع صغير الخلايا للتسبب في متلازمة هورنر، وينقسم إلى ثلاثة أنواع فرعية:

السرطان الغدي: يتكون غالبًا في الطبقات الخارجية للرئتين، وهو أكثر شيوعًا لدى النساء وغير المدخنات.

سرطان الخلايا الحرشفية: يتكون عادة في مركز الرئة بجوار أنبوب هوائي.

سرطان الخلايا الكبيرة: يمكن أن يتكون في أي مكان وينمو عادة أسرع من النوعين الآخرين.

2. أعراض سرطان الرئة صغير الخلايا (SCLC)

يرتبط هذا النوع بقوة بالتدخين ويميل إلى النمو والانتشار بسرعة أكبر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يجعله أكثر عرضة لإحداث أعراض مثل:

ألم العظام.

الارتباك والنوبات التشنجية والشلل.

كما أن هذا النوع أكثر احتمالية من النوع غير صغير الخلايا للتسبب في فرط كالسيوم الدم والتدخل في عمل الغدد الكظرية.

متى يجب مراجعة الطبيب

يجب مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي من أعراض أمراض الرئة المذكورة، وخاصة السعال المستمر، أو البلغم الملطخ بالدم، أو الأزيز، أو البحة، أو تكرار الإصابة بعدوى الرئة، ويجب التوجه فورًا إلى قسم الطوارئ في الحالات التالية:

سعال كمية كبيرة من الدم.

ضيق مفاجئ في التنفس.

ضعف مفاجئ.

مشاكل مفاجئة في الرؤية.

ألم في الصدر لا يزول.

