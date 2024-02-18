أعراض التليف الرئوي، ومتى تكون الزراعة ضرورية؟

التليف الرئوي هو مرض رئوي خطير يستمر مدى الحياة، فهو يسبب تندب الرئة (تندب الأنسجة وتزداد سماكتها مع مرور الوقت)، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة، وقد تظهر الأعراض بسرعة أو يستغرق ظهورها سنوات، وقد تبطئ الأدوية التندب وتساعد في الحفاظ على وظائف الرئة.

ما الذي يسبب التليف الرئوي؟

أشياء كثيرة (مثل التدخين) يمكن أن تؤدي إلى التليف الرئوي, وفي كثير من الأحيان يظل السبب غير معروف (التليف الرئوي مجهول السبب), وقد تنتشر بعض أنواع التليف الرئوي في العائلات.

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من هو الأكثر عرضة للإصابة بالتليف الرئوي؟

بعض عوامل الخطر، مثل التدخين، قد تزيد من احتمالية إصابتك بالتليف الرئوي ولكن حتى وجود عامل خطر واحد أو أكثر لا يعني أنك ستصاب بالمرض يومًا ما.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى للتليف الرئوي ما يلي:

التقدم في السن: يصاب معظم الأشخاص الذين يصابون بالتليف الرئوي في النصف الثاني من العمر، بين سن 50 و70 عامًا وفقًا لموقع "cleveland clinic" الطبي.

الجنس البيولوجي للذكور: يؤثر التليف الرئوي على الرجال أكثر من النساء ومع ذلك، فقد ارتفعت الحالات لدى النساء في السنوات الأخيرة.

التدخين: يزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بالتليف الرئوي.

العمل حول الغبار والأبخرة: قد يؤدي استنشاق المواد الكيميائية أو المواد الخطرة بانتظام إلى إتلاف الرئتين, ويكون المزارعون ومربي الماشية ومصففون الشعر وقاطعون او ملمعون الحجارة وعمال المعادن في خطر متزايد.

حالات طبية أخرى: في بعض الحالات، تؤدي حالة طبية أخرى (مثل مرض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل الروماتويدي أو العدوى الفيروسية) إلى التليف الرئوي.

عوامل أخرى: التعرض للإشعاع، مثل العلاج الإشعاعي لعلاج السرطان، يمكن أن يؤدي إلى تلف أنسجة الرئة وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الأدوية، بما في ذلك العلاج الكيميائي وبعض أدوية القلب.

أعراض التليف الرئوي

لا يؤثر التليف الرئوي على الجميع بنفس الطريقة، والعديد من الحالات الشائعة التي يمكن علاجها بسهولة يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأعراض علامات على نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

تشمل أعراض التليف الرئوي ما يلي:

التنفس على دفعات قصيرة وضحلة.

السعال الجاف الذي لا يزول.

التعب (التعب الشديد مهما كنت تنام).

ضيق في التنفس، خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو بعدها مباشرة.

فقدان الوزن بشكل غير مقصود أو يمكن تفسيره بسهولة.

مع تقدم المرض، يعاني بعض الأشخاص من:

ظهور أطراف الأصابع أو أصابع القدم بشكل مختلف، كأن تكون أوسع أو أكثر استدارة.

زرقة، جلد مزرق (عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة) أو جلد رمادي أو أبيض حول الفم أو العينين (عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة) بسبب قلة الأكسجين في الدم.

علاج التليف الرئوي

تركز معظم علاجات التليف الرئوي على تخفيف الأعراض وتحسين نوعية حياتك.

وقد يوصي الطبيب بعلاج واحد أو أكثر:

التليف الرئوي, فيتو

الأدوية: قد يؤدي دواءان — بيرفينيدون ونينتيدانيب — إلى إبطاء تندب الرئة, ويمكن أن تساعد هذه الأدوية في الحفاظ على وظائف الرئة.

العلاج بالأكسجين: إن إعطاء الجسم كمية إضافية من الأكسجين يساعد على التنفس بسهولة أكبر, وقد يزيد أيضًا من طاقتك وقوتك.

إعادة التأهيل الرئوي: إن البقاء نشيطًا في برنامج التمارين الخاص هذا قد يحسن مقدار (أو مدى سهولة) يمكنك القيام بالمهام أو الأنشطة اليومية.

زرع الرئة: تستبدل عملية زرع الرئة إحدى الرئتين المريضتين أو كلتيهما برئة (أو رئتين) سليمتين من متبرع, وتوفر العملية إمكانية تحسين الصحة ونوعية الحياة وتعتبر عملية زرع الرئة عملية جراحية كبرى، وليس الجميع مرشحًا لها.