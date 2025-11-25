مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

18 حجم الخط

يستعد باحثون بجامعتي لندن وأكسفورد لإطلاق تجربة سريرية أولى في العالم للقاح جديد صُمم خصيصا للوقاية من سرطان الرئة، أحد أكثر أنواع السرطان فتكا وانتشارا عالميا.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من التجربة في صيف 2026، على مدار أربع سنوات، بعد حصول الفريق على تمويل يتجاوز مليوني جنيه إسترليني من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.



ويهدف لقاح LungVax إلى حماية المرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة عن طريق توجيه الجهاز المناعي لمهاجمة بروتينات معينة تنتجها الطفرات داخل الحمض النووي قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية.

ويستخدم اللقاح تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) المشابهة للقاحات كوفيد-19 التي طورتها جامعة أكسفورد، وفقا لـ"الديلي ميل".

وقالت البروفيسورة مريم جمال الحنجاني، إحدى مؤسسات المشروع: "أقل من 10% من المصابين بسرطان الرئة يعيشون أكثر من 10 سنوات بعد التشخيص. يجب أن يتغير هذا الواقع، ولقاح LungVax يمثل خطوة نحو استهداف المرض في مراحله المبكرة".

وأضافت: "بالطبع، لن يغني اللقاح عن الإقلاع عن التدخين، لكنه قد يوفر وسيلة فعّالة لمنع ظهور بعض أنواع السرطان أساسا".

ويستهدف اللقاح تدريب الجهاز المناعي على التعرف على مستضدات الورم الموجودة على سطح خلايا الرئة غير الطبيعية، مما يساعد على القضاء عليها قبل أن تتطور إلى أورام سرطانية.

وذكرت البروفيسورة سارة بلاجدن من جامعة أكسفورد: "سرطان الرئة مرض فتّاك، ومعدلات البقاء على قيد الحياة منخفضة لعقود. LungVax يمثل فرصتنا للمساهمة في الوقاية الفعالة من هذا المرض".



ويشمل اختبار اللقاح مرضى تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة وتمت إزالة الورم بنجاح، إضافة إلى أشخاص معرضين للخطر ضمن برنامج فحص سرطان الرئة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا. وسيُركز الفريق على تقييم فعالية اللقاح، سلامته، وسهولة إعطائه، مع مراقبة استجابة المرضى بشكل دقيق.

ويأمل الباحثون، في حال نجاح التجربة، أن يتمكن عدد أكبر من الأشخاص المعرضين للخطر من الاستفادة من هذا اللقاح الواعد للحد من أحد أكثر السرطانات فتكًا حول العالم.



