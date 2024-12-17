أعراض وعلاج تليف الرئة، وطرق التعايش مع المرض

التليف الرئوي هو نوع من أمراض الرئة الخلالية التي تسبب تندب أنسجة الرئة وتضخمها وتصلبها، ويمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويتداخل مع امتصاص الأكسجين في مجرى الدم.

نظرًا للطريقة التي يؤثر بها التليف الرئوي على أنسجة الرئة، فإنه يسبب سعالًا جافًا وضيقًا في التنفس، ويمكن للأشخاص الذين يعيشون مع التليف الرئوي أن يعانوا من التعب الناتج عن انخفاض وظائف الرئة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض التليف الرئوي

تشبه أعراض التليف الرئوي أعراض أمراض الرئة الأخرى، وقد تشمل:

ضيق التنفس، والذي قد يكون أكثر وضوحًا أثناء التمرين

التنفس السريع والضحل

السعال الجاف المتقطع

فقدان الوزن البطيء وغير المخطط له

التعب

آلام المفاصل والعضلاتا

نحراف أصابع اليد وأصابع القدم، وهو اتساع وتقريب أطراف الأصابع وأطراف أصابع القدم

الأسباب والأنواع تليف الرئة

تنص جمعية الرئة الأمريكية على وجود أكثر من 200 نوع من التليف الرئوي، وفي معظم الحالات، لا يوجد سبب معروف للتليف الرئوي - وهذا ما يسمى بالتليف الرئوي مجهول السبب (IPF).

وفقًا لمؤسسة التليف الرئوي، هناك خمس فئات رئيسية من التليف الرئوي لها أسباب يمكن للطبيب تحديدها:

الناجم عن الأدوية: يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيميائي، والنيتروفورانتوين، والأميودارون، والميثوتريكسات، على الرئتين وتؤدي إلى التليف الرئوي.

الناجم عن الإشعاع: يمكن أن يسبب العلاج الإشعاعي للصدر التليف الرئوي.

الناجم عن العمل: يمكن أن ينتج التليف الرئوي عن التعرض لبعض الأبخرة والأبخرة والألياف والأتربة، بما في ذلك تلك الموجودة في الأسبستوس والسيليكا والفحم.

الناجم عن البيئة: يُطلق عليه أيضًا التهاب الرئة الناتج عن فرط الحساسية، وينتج هذا النوع من التليف الرئوي عن التعرض لمحفزات، بما في ذلك العفن والحيوانات مثل الطيور المحبوسة في أقفاص.

المناعة الذاتية: يرتبط هذا النوع من التليف الرئوي بأمراض النسيج الضام وقد يصاحب أعراض أخرى مثل تغيرات الجلد وجفاف الفم أو العينين والتهاب المفاصل.

عوامل الخطر لتليف الرئة

لا يعرف الخبراء الطبيون الأسباب المباشرة للتليف الرئوي مجهول السبب، ومع ذلك، قد تزيد عدة عوامل من فرص إصابة الشخص بهذه الحالة، بما في ذلك:

العمر: تحدث معظم التشخيصات لدى الأشخاص في الستينيات أو السبعينيات من العمر.

الجنس: الذكور أكثر عرضة للإصابة بـ IPF.ال

تدخين: يزيد تعاطي التبغ من فرصة إصابة الشخص بـ IPF.

العوامل الوراثية: يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بـ IPF إذا كان لديه قريب من الدرجة الأولى، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء، يعاني من هذه الحالة.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD): قد يساهم مرض الارتجاع المعدي المريئي المزمن في الإصابة بـ IPF بسبب الشفط المتكرر لكميات صغيرة من مادة الارتجاع إلى الرئتين.

بعض الطفرات الجينية شائعة بين الأشخاص المصابين بـ IPF، يمكن للطفرات أن تغير طريقة عمل الجين وقد تؤدي إلى تأثيرات غير مرغوب فيها.

علاج تليف الرئة

يمكن أن يختلف علاج التليف الرئوي مجهول السبب حسب نوع الحالة وشدتها.

الأدوية

يصف الأطباء أحيانًا أدوية لمرض الفلوري الرئوي، مثل:

نينتيدانيب، دواء مضاد للتليف الرئوي

بيرفينيدون، دواء مضاد للالتهابات ومضاد للتليف الرئوي الخفيف إلى المتوسط

توسيليزوماب، دواء بيولوجي لمنع وعلاج الالتهاب

أدوية مثبطة للمناعة مثل الكورتيكوستيرويدات، وميكوفينولات موفيتيل، وحمض الميكوفينوليك، وأزاثيوبرين

أدوية لارتجاع الحمض لتقليل فرصة دخول حمض المعدة إلى الرئتين

أدوية السعال التي تُصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية

العلاج بالأكسجين

العلاج بالأكسجين، أو الأكسجين التكميلي، هو علاج شائع لمرض الفلوري الرئوي.

يحتاج بعض الأشخاص إلى هذا النوع من الدعم طوال اليوم، بينما يحتاج آخرون إلى الأكسجين فقط عندما يكونون نشطين بدنيًا.

يستخدم الأطباء اختبار المشي لتحديد ما إذا كان العلاج بالأكسجين قد يكون مفيدًا.

إعادة تأهيل الرئة

إعادة تأهيل الرئة عبارة عن مزيج من التعليم والتمارين المصممة لتقليل الأعراض وتحسين وظائف الرئة.

يعمل الممرضون ومعالجو الجهاز التنفسي مع الأشخاص المصابين بـ PF لتطوير مهارات مثل الحفاظ على الطاقة وزيادة مستوى نشاطهم مع تقليل ضيق التنفس.

زرع الرئة

يعد زرع الرئة خيارًا علاجيًّا لأولئك الذين يستوفون متطلبات الأهلية، والتي تتضمن:

أن يكونوا في حالة بدنية جيدة

عدم الإصابة بأي مرض آخر يهدد الحياة

الاستعداد لقبول المخاطر الجراحية

قبول العلاج بعد عملية الزرع

تغيير عادات في نمط الحياة اليومي

قد يستفيد الشخص المصاب بالالتهاب الرئوي من تغيير بعض أنماط الحياة اليومية، كالتالية:

حماية الرئتين من المهيجات مثل الغبار والمواد الكيميائية

البحث عن الدعم للإقلاع عن التدخين، إذا لزم الأمر، وتجنب التعرض للتدخين السلبي

ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي

الوصول إلى مؤشر كتلة الجسم الصحي والحفاظ عليه

تناول نظام غذائي صحي للقلب والهدف من تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا

البقاء على اطلاع دائم باللقاحات، بما في ذلك لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي وكوفيد-19

من المهم أيضًا العناية بالشخص الصحة العقلية، والإضافة إلى التواصل مع العائلة والأصدقاء للحصول على الدعم، يمكن للشخص أن يحاول الاستشارة أو الانضمام إلى مجموعة دعم للأشخاص المصابين بـ PF.

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