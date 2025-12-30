الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظات

تحصين 287 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الحملة القومية بالدقهلية

 أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 286.680 رأس ماشية حتى اليوم، ضمن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والسلالة الجديدة المعروفة باسم "SAT1"، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل جميع قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى أسواق الماشية في كافة المناطق.

 

محافظ الدقهلية: تقديم الدعم لإنجاح حملات التحصين 

 وشدد محافظ الدقهلية على تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين، وتوعية المربين بأهميتها، حفاظًا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

 

برامج التحصين الدورية ضد الأمراض والفيروسات 

 ولفت المحافظ إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال برامج التحصين الدورية ضد الأمراض والفيروسات، وتوفير جميع اللقاحات المطلوبة.

تحصين قطعان الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى والعزب

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين قطعان الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بشكل دوري

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية  وتطهيرها بشكل دوري بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تنفذ لجان الإرشاد بالمديرية حملات توعية للمواطنين للوقاية من الأمراض الوبائية، مناشدًا مربي الماشية وأصحاب المزارع بالتعاون مع الحملات والالتزام بمواعيد التحصين.

