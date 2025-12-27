الزراعة: فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات.. اكتفاء ذاتي من البيض والألبان و97% من الدواجن.. الثروة الحيوانية تسجل 8.6 مليون رأس

18 حجم الخط

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في العديد من الملفات المتعلقة بتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على عام 2025.

طفرة في ملف الصادرات الزراعية

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عام 2025 قد شهد نجاحات ملموسة في ملفات الأمن الغذائي، التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتعظيم الموارد، والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.



وأشار فاروق إلى الطفرة غير المسبوقة في ملف الصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت هذا العام رقما قياسيا مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت حوالي 9 ملايين طن هذا العام، مدفوعة بفتح 25 سوقًا خارجيًا جديدًا، بما يؤكد قدرة مصر على تعزيز التنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، والثقة التي يحظى بها المنتج الزراعي المصري في أسواق العالم.

وأشار إلى أن إجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد بهدف التصدير هذا العام، قد بلغت نحو و6,450 مزرعة ومحطة تصديرية، بمساحة 695 ألف فدان، الأمر الذي عزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا، حيث تصدر مصر اكثر من 405 سلع زراعية الى نحو 167 دولة حول العالم.

الاكتفاء الذاتي من الألبان والبيض والدواجن

وتابع وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي قد حقق هذا العام أرقام قياسية في الاكتفاء الذاتي من عدة قطاعات، تشمل: بيض المائدة والألبان الطازجة: تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، فضلا عن اللحوم البيضاء بنسبة 97% (بإنتاج حوالي 2.4 مليون طن)، إضافة إلى الأسماك، حيث تم تحقيق 93.5% من الاحتياجات المحلية.



وقال فاروق إن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والإرشاد الزراعي، حيث تم إدراج نحو 8.3 مليون فدان على منظومة "كارت الفلاح"، كما بلغ إجمالي عدد المزارعين المدرجين على المنظومة نحو 4.8 مليون مزارع، ذلك بالإضافة إلى الجهود الإرشادية المكثفة والتي استهدفت تيم الدعم الفني للمزارعين على مستوى الجمهورية، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية والحديثة لهم، حيث شملت تنفيذ أكثر من 33 ألف ندوة و19 ألف حقل إرشادي.

التوسع في نظم ترشيد المياه

واضاف وزير الزراعة، إلى أنه على صعيد الممارسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتطوير النظم الزراعية، فقد تم التوسع في الممارسات المرشدة للمياه على مساحة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليون فدان، من بينها زراعة 813 ألف فدان بنظام المصاطب، بالإضافة إلى إجراءات عمليات التسوية باليزر وتحسين الأراضى لمساحة إجمالية 107 آلاف فدان، كما تم الانتهاء من تطهير 8,094 كم من المراوي والمساقي، وإنشاء 1,720 بئرا وخزانا لحصاد الأمطار في سيناء ومطروح.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات مكافحة الآفات لحماية الثروة النباتية، حيث بلغت إجمالي المساحة المعالجة ضد الآفات والحشائش حوالي 292,922 فدانًا، فضلًا عن 6 ملايين فدان إجمالي المساحة التي تم معالجتها ضد القوارض.

جهود لتنمية الثروة الحيوانية

وأشار الوزير إلى جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث، بلغ حجم القطيع 8.6 مليون رأس ماشية، مع تقديم تمويلات للمشروع القومي لإحياء البتلو، لدعم صغار المربين، والتي تجاوزت حتى الآن 10 مليارات جنيه لنحو 45.1 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 522.5 ألف رأس ماشية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم خلال عام 2024- 2025، إصدار نحو 13,092 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة، لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 6,052 تصريحا لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربي الصغير.

وتابع فاروق أنه تم خلال هذا العام أيضا، تقديم أكثر من 35 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة الى إتمام 1.4 مليون جرعة تلقيح اصطناعي، تهدف إلى إدخال سلالات ذات إنتاجية عالية لدى صغار المربين، كذلك تنفيذ أكثر من 6000 قافلة بيطرية مجانية جابت قرى ونجوع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني والطبي المباشر.

تشجيع البحث العلمي

وأكد فاروق، على الدعم الذي تقدمه الوزارة البحث العلمي الزراعي، وتشجيع الابتكار في المجال الزراعي، بما يساهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج، وتقليل الفجوة الغذائية، حيث نجحت جهود المراكز البحثية، في استنباط وتسجيل 17 صنفًا وهجينًا جديدًا تضمن أعلى معدلات الإنتاج للفدان، ذلك بالإضافة إلى نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل 33 صنفًا جديدًا، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير منتج محلي بجودة عالمية، لافتا فتا إلى نجاح الوزارة في توفير ما يزيد على 54,338 طنا من التقاوي عالية الإنتاجية، والتي تم انتقاؤها وفق أحدث المعايير العلمية لضمان مقاومة الآفات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال إنه في إطار تشجيع الباحثين على التميز والابتكار، فقد تم لأول مرة إطلاق جوائز مركز البحوث الزراعية الثلاثة، التقديرية والتشجيعية والتفوق، مشيرا الى مواصلة الوزارة ريادتها في مجال البحث العلمي الزراعي، بنشر 1,450 بحثًا دوليًا وتواجد 131 باحثًا مصريًا ضمن التصنيفات الدولية المرموقة، كما حصل مركز البحوث الزراعية على المركز الثاني في تصنيف "سيماجو" لعام 2025.

