مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي

لقي شاب مصرعه، وأُصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية صوص التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة مفاده وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع أحمد عبدالراضي، من منطقة الحميدات ببندر قنا، حيث جرى نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط دجال بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في قنا

وفي سياق آخر كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن ممارسة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة قوص بقنا، أعمال الدجل والشعوذة، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

الترويج للنشاط الإجرامي عبر مواقع التواصل



وأكدت التحريات أن المتهم دأب على الترويج لنشاطه الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا مقاطع مصورة يظهر خلالها أثناء ممارسة أعمال الدجل، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ضبط المتهم وبحوزته أدوات الدجل



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.



اعترافات المتهم



وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الوقائع، واعترف بقيامه بتصوير وبث مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

