الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يوجه باتخاذ إجراءات احترازية لتحصين شوادر وأسواق الماشية

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة
ads

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لتحصين أسواق وشوادر الماشية المُقامة لعرض وتلبية حاجات المواطنين من الأضاحي.

تحصين أسواق وشوادر الماشية بمحافظة الجيزة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي ناقش خلاله المحافظ استعدادات مختلف الأجهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجاءت توجيهات المحافظ لتجنب انتقال أية أمراض في الأسواق والشوادر والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من الماشية قبيل العيد.

وشدّد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تشكيل لجان للمرور الدوري على المجازر لضمان جاهزيتها لاستقبال الأضاحي، ورصد أية حالات لتداول الجلود دون الحصول على التصاريح اللازمة، حفاظًا على البيئة.

تفعيل الرقابة البيطرية والصحية على كافة أماكن بيع وذبح الأضاحي

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالإرشادات لضمان سلامة الجميع، مشددًا على أهمية تفعيل الرقابة البيطرية والصحية على كافة أماكن بيع وذبح الأضاحي.

واوضحت محافظة الجيزة ان المجازر المقرر فتحها بالمجان للمواطنين هي مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط ومجزر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72 ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مديرية الطب البيطرى عيد الأضحى عيد الأضحي المبارك الطب البيطري

مواد متعلقة

طوارئ بمحافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى.. فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين.. وتحديد ساحات خاصة لصلاة العيد

تكليفات عاجلة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ 50 فتاة من المقبلات على الزواج

ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم ورفع 700 حالة إشغال بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد سوق العياط الحضاري بعد تسكين الباعة الجائلين

محافظ الجيزة يتفقد رفع كفاءة وصيانة كوبري البليدة بمركز العياط

محافظ الجيزة في مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم: تدني الإيجارات يعوق تحسين مستوى الخدمات

وزيرة البيئة تشارك في احتفالية السفارة الألمانية بالفعالية المائة من محادثات القاهرة للمناخ

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله لمغادرته العمل بدون إذن بالمطرية

جمع كلمة القطيع ومفرد الموارد، أسئلة تحير طلاب الدبلومات الفنية بامتحان العربي

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية