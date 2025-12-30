الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على قائمة منتخب اليد في كأس الأمم الأفريقية 2026

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد رجال بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، قائمة الفريق المقرر مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية “رواندا 2026”.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كل من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

أكريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، والمقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال تشافي باسكوال كاس الأمم الإفريقية رواندا 2026

مواد متعلقة

كرة اليد، باريس سان جيرمان يعلن رحيل عبد الرحمن فيصل

لا يقهر، 7 ولايات نصبت حسن مصطفى ملكا لإمبراطورية كرة اليد

بلا هزائم، مشوار ألمانيا والنرويج قبل نهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد

كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال

الأكثر قراءة

السقوط في بئر الغل والحسد!

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads