قتل زميله ومزق جثته، جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق عامل للمفتي

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما اقترفه.

مزق جسده حتي الموت.. جنايات شبرا الخيمة تحيل عامل للمفتي 

وذلك لاتهامه بقتل شخص بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" بأنحاء متفرقة من جسده، بعد أن استدرجه لمكان خال من المارة وقام بالتخلص منه، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة يوم 4 فبراير 2026 القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم حتي الموعد المحدد.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد ف. ح. م، 35 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1374 لسنة 2024 جنايات الخصوص القليوبية والمقيدة برقم 2371 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لاتهامه بقتل المجني عليه محمد ع س  عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن الواقعة تعود إلى 5 يونيو 2024 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سكينًا أخفاها داخل بنطاله، وقام باستدراج المجني عليه إلى مكان ناءٍ خالٍ من المارة، وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي انقضّ عليه وسدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حاز وأحرز السلاح الأبيض دون ترخيص، وبغير مسوغ قانوني أو ضرورة شخصية أو حرفية.

