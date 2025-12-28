18 حجم الخط

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، وبحضور المجلس العلمي بالوزارة، في اجتماع موسع لمناقشة متطلبات تطوير المنتخبات القومية، ووضع رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تذليل كافة العقبات الفنية والإدارية والطبية، وذلك في إطار الاستعداد للبطولات الدولية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

شهد اللقاء مناقشة رسم السياسات العامة والتخطيط للمرحلة المقبلة في رفع الأثقال، بما يضمن بناء منظومة احترافية متكاملة تعتمد على الأسس العلمية الحديثة، وتحقق الاستدامة في الأداء والنتائج، خاصة في واحدة من أهم الألعاب الأولمبية التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وإنجازات دولية.

وتناول الاجتماع بحث استقدام خبراء أجانب في عدد من التخصصات الفنية الدقيقة، إلى جانب توفير أخصائيين في الإعداد النفسي، وتخطيط الأحمال التدريبية، والتغذية الرياضية، والعلاج الطبيعي، بما يسهم في رفع كفاءة اللاعبين بدنيًا ونفسيًا وطبيًا، ويعزز قدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات.

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير منتخبات رفع الأثقال استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس

كما ناقش الحضور آليات تطوير قدرات المدربين الحاليين وصقل خبراتهم، في إطار إعداد كوادر تدريبية مؤهلة وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أبريل المقبل، والتأكيد على الجاهزية الشاملة للمنتخبات الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية إعداد ملف شخصي متكامل لكل لاعب يشمل القياسات البدنية والفسيولوجية والتقييمات الفنية، مع وضع برامج علمية دقيقة لعمليات الاستشفاء قبل وبعد البطولات، بما يحافظ على سلامة اللاعبين ويضمن استمرارية مستواهم الفني.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة تنظيم مجموعة من اللقاءات المجمعة التي تضم لاعبي رفع الأثقال والمدربين، بهدف تعزيز التواصل المباشر وتوحيد الرؤية الفنية، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من برنامج لصقل مدربي رفع الأثقال بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، في إطار دعم وتطوير الكوادر الفنية الوطنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تطوير رياضة رفع الأثقال يُعد أولوية استراتيجية للوزارة، موضحًا أن هناك عملا مؤسسيًا متكاملًا قائمًا بين الوزارة والاتحاد والمجلس العلمي، وسيتم واستكماله خلال المرحلة المقبلة، بهدف إعداد أبطال أولمبيين قادرين على تحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر الرياضية على الساحة الدولية.

حضر الاجتماع الدكتور علاء فؤاد رئيس المجلس العلمي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش مستشار المجلس العلمي، والدكتور عماد البناني الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة، إلى جانب لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على حالة حسن علي نجم الترسانة السابق

فيما اطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، على الحالة الصحية للكابتن حسن علي، حارس مرمى فريق الترسانة في سبعينيات القرن الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تقديم أفضل رعاية صحية لـ حسن علي، موجّهًا اللجنة الطبية العليا بالوزارة بمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر وتقديم كل أوجه الدعم والعلاج اللازم لضمان سرعة تعافيه.

وأعرب أشرف صبحي عن شكره لوزارة الصحة والسكان، ولإدارة معهد ناصر الطبي، وللفريق الطبي المعالج، لما يبذلونه من جهود مخلصة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، والتعامل المهني مع حالة حارس الترسانة.

وشدد أشرف صبحي على حرص الوزارة الدائم على متابعة صحة الرياضيين القدامى، وتقديم الدعم لهم، تقديرًا لما قدموه من إسهامات بارزة في تاريخ الرياضة المصرية.

