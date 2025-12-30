الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
خبير استراتيجي: الاعتقالات والاقتحامات الإسرائيلية بالضفة الغربية تكشف مخطط الهيمنة على الأراضي الفلسطينية

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إن الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، والتي شملت مداهمة وتفتيش منازل فلسطينيين واعتقال عشرات الأشخاص، من بينهم أسرى محررون ومتضامنون أجانب، تكشف عن حقيقة واضحة مفادها أن المخطط الإسرائيلي للهيمنة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ما زال مستمرًا، رغم اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار. 

وأوضح لـ “فيتو” أن هذه الانتهاكات طالت عدة مناطق، من بينها قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، ومخيم الأمعري جنوبي البيرة، وعزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وميثلون جنوب جنين، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وعوريف جنوب نابلس، وتقوع جنوب شرق بيت لحم. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى إشغال الرأي العام الداخلي في إسرائيل، للتغطية على فشلها في تحقيق أهداف حربها على قطاع غزة، في محاولة للإفلات من المساءلة حتى موعد الانتخابات المقبلة.

نتنياهو يسعى لإنقاذ نفسه باطالة الصراع 

وأكد اللواء عادل العمدة أن حكومة نتنياهو تواصل البحث عن وسائل لإشعال الصراع ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية، بل أيضًا في سوريا وجنوب لبنان وإيران. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقامة مستوطنات جديدة على حساب الأراضي الفلسطينية، بالتعاون مع المستوطنين اليهود المتشددين. 

وأضاف أن نتنياهو يواصل محاولاته لإرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته، لضمان تأييدهم واستمرار حكمه، حيث يخشى من سقوط حكومته إذا فقد دعمهم. وخلص العمدة إلى أن نتنياهو يسعى إلى خلق واقع ديمغرافي جديد في المنطقة، بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل.

تصفية المقاومة وقتل القضية الفلسطينية 

وواصل اللواء عادل العمدة حديثه قائلًا: "الأهداف الإسرائيلية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا منع تشكيل مقاومة جديدة، وتصفية فكرة الضم الزاحف من خلال الواقع الديمغرافي الجديد. وفي الوقت نفسه، تسعى إسرائيل إلى إرضاء اليمين المتطرف الداعم لنتنياهو، إلى جانب هدف آخر بالغ الأهمية، وهو دفع الفلسطينيين للهجرة وترك أراضيهم ومزارعهم". 

وأضاف العمدة إن كل هذه الممارسات تحدث وسط غفلة من المجتمع الدولي الذي لا يلتفت إلى هذه الانتهاكات اليومية، موضحا أن هذه الأهداف الإسرائيلية تكشف عن نواياها الدفينة في قتل القضية الفلسطينية والتخلص من فكرة حل الدولتين، مبيّنا أن اتفاق وقف إطلاق النار من وجهة نظر إسرائيل ليس إلا مرحلة لترتيب نفسها للمرحلة التالية لاستكمال مخططاتها.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

