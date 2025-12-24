الأربعاء 24 ديسمبر 2025
بيان أوروبي: ندين موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

قال بيان أوروبي كندي مشترك، مساء اليوم الأربعاء: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

بيان أوروبي كندي يدين الاستيطان الإسرائيلي

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي الكندي: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات".

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة

والأربعاء الماضي، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ بما يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وجددت جمهورية مصر العربية، في بيان عبر وزارة الخارجية، رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 

اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

اليابان تدين استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية

السلطة الفلسطينية تدين خطط الاستيطان الجديدة بالضفة الغربية

 

