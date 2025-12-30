المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب تنزانيا في مواجهة مرتقبة تجمع بين الطموح والخبرة.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 04 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب الأمير مولاي عبدالله، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء مدعومًا بخبرة لاعبيه وقوة تشكيلته، ساعيًا لمواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب القاري، بينما يطمح منتخب تنزانيا إلى تحقيق مفاجأة مدوية وإثبات قدرته على مجاراة كبار القارة في هذا الدور الحاسم.

وتحظى المواجهة باهتمام إعلامي واسع، نظرًا لأهميتها في مشوار المنتخبين، حيث لا تقبل مباريات دور الـ16 القسمة على اثنين، ويكون الفوز هو السبيل الوحيد لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ووقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا رفقة مالي وزامبيا وجزر القمر.

وكانت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 انطلقت مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

