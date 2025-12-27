السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تنفذ عملية تهجير قسري شمال الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عمليتها على بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات المواطنين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.

قوات الاحتلال تنفذ عملية تهجير قسري شمال الضفة الغربية 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال استجوبت عددا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا"، موضحين أن "قوات الاحتلال حولت منازل إلى ثكنات عسكرية".

وأشاروا إلى أن "آليات الاحتلال جرفت عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية".

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية 

وكان فلسطيني قتل إسرائيليين اثنين، أمس الجمعة، في هجوم على مرحلتين في شمال إسرائيل.

وبعد الهجوم، أمر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس الجيش بالتحرك "بقوة وفورا" في قباطية. ودعا قوات الجيش إلى "تحديد وضرب البنية التحتية  في القرية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية جنين تهجير قسري وزير الدفاع قباطية إسرائيل يسرائيل كاتس

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يفرض حظر تجول كامل على بلدة قباطية بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يفرض طوقا أمنيا غرب رام الله بعد حادث إطلاق نار بهدف الصيد

قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية

مسؤول أمريكي يعلق على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان بغزة ويكشف نية ترامب

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، بنين يخطف فوزا هاما أمام بوتسوانا في الجولة الثانية

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

كأس مصر، مودرن سبورت والقناة يلجآن لـ شوطين إضافيين

عودة الفريق الأول، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات في كأس مصر

جيش الاحتلال يفرض حظر تجول كامل على بلدة قباطية بالضفة الغربية

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

زغلول صيام يكتب: هي دي أخلاق الصقر أحمد حسن.. وشكرًا للجماهير المغربية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads