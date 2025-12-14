الأحد 14 ديسمبر 2025
خارج الحدود

سلسلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية بالضفة الغربية

غزة، فيتو
غزة، فيتو
شهدت الضفة الغربية، خلال الساعات الماضية، سلسلة اقتحامات للجيش الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس، وبلدات الزاوية غرب سلفيت، عانين واليامون غرب جنين وتل جنوب غربي نابلس.

 سلسلة اقتحامات للجيش الإسرائيلي استهدفت مدن الخليل ونابلس

وفي مدينة الخليل، انتشرت القوات الإسرائيلية بعدة أحياء، وداهمت منازل وفتشتها، وشنت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني. 

كما أفادت مصادر محلية بأنه تم اعتقال صحفي.

في سياق متصل، أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين خلال هجوم على منطقة البويرة في مدينة الخليل، بينما تصدى شبان لمحاولة مستوطنين الهجوم على منزل في محيط بلدة شقبا غرب مدينة رام الله.

 
تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ على مدى الفترة الماضية عدة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية. فيما تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، المسلحين غالبًا، وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين العزل.

يذكر أن الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 2.7 مليون فلسطيني، ويعيش فيها أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، تمثل محورًا رئيسيًا في المساعي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وسّعت المستوطنات فيها بوتيرة سريعة، ما أدى إلى تقسيم الأراضي، في حين تشدد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

