خارج الحدود

واقعة تاريخية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقرر مقاطعة صحيفة «هآرتس» اليسارية إعلانيًا وتحريريًا

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، مقاطعة صحيفة "هآرتس" العبرية إعلانيًا وتحريريًا، ودعت كافة الوزارات، والوكالات الإعلانية، والشركات الحكومية الممولة إلى عدم التواصل بأي شكل من الأشكال معها.

الحكومة الإسرائيلية تقرر مقاطعة صحيفة هآرتس

وحسب تقرير الإذاعة الإسرائيلية "غالي تساهل"، أن قرار مقاطعة صحيفة هآرتس المحسوبة على تيار اليسار، جاء تفعيلًا لقرار حكومي صادر في نوفمبر 2024، ونص أيضًا على "عزل الصحيفة عن التواصل مع حسابات مكاتب إعلامية رفيعة المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

ووفق بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية، نشرت صحيفة "هآرتس" مقالات افتتاحية خلال حرب غزة "أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس".

 

وأشار بيان حكومة الاحتلال، إلى أن "الحكومة لن تقبل بوضع، يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب" وفق مزاعهم.

 

وبررت الحكومة بذلك قرارها الرامي إلى قطع جميع العلاقات مع  صحيفة هآرتس، وعدم نشر أي بيانات من خلالها.

الكنيست يصادق على مشروع قانون الإعلام فى إسرائيل

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق قبل شهر على مشروع قانون، يفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير، جاء تحت عنوان "إصلاح المنظومة الإعلامية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

 

وقالت الصحيفة العبرية، إن الهيئة العامة للكنيست، وافقت في القراءة الأولى على مشروع قانون الإعلام، الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب "الليكود" اليمينى.

صحيفة هآرتس، فيتو
صحيفة هآرتس، فيتو

ويوسِّع مشروع قانو الإعلام الإسرائيلي، صلاحيات المحاكم الحاخامية على حساب صلاحيات النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، التي عارضت تمرير القانون، مشيرة إلى أنه "يتضمن ترتيبات تُفاقم المخاطر على صورة الإعلام الحر في إسرائيل.

 

وهناك قلق لدى الأوساط الإعلامية فى الاحتلال، بشأن النفوذ التجاري والسياسي الكبير، والتدخل في عمل المؤسسات الإعلامية".

من جهته أوقف مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي اشتراكاته في صحيفة “هآرتس” اليسارية العبرية، تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة العام الماضي عقابا لها على تغطيتها لعدوان تل أبيب على غزة.

 

وقالت إذاعة  جيش الاحتلال: “علّقت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرًا جميع حسابات اشتراكات صحيفة هآرتس”، معتبرة القرار ضمن الحرب على حرية الإعلام.

هآرتس: إسرائيل تستعد لاستلام جثتي محتجزين اليوم

هاآرتس: نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي في قوانين ضم الضفة الغربية

 

 

 

 

 

ads