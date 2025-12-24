الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية

غزة
غزة
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، بلدة عنبتا شرقي طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

 

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي، مساء اليوم الأربعاء: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات".

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

 

مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة

والأربعاء الماضي، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ بما يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وجددت جمهورية مصر العربية، في بيان عبر وزارة الخارجية، رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 

اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جنين الضفة الغربية قوات الاحتلال بلدة عنبتا

مواد متعلقة

إعلام عبري: المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل إعادة جثمان آخر رهينة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرقي طولكرم شمال الضفة الغربية

جيش الاحتلال ينسف مباني داخل مناطق انتشاره شرقي خان يونس

إصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في وسط غزة

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads