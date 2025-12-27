عمرو الليثي: القضية الفلسطينية جزء أصيل للرسالة المهنية لاتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي

18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والراعي لجوائز الصحافة المصرية هذا العام، إن منح جائزة حرية الصحافة للشهداء الفلسطينيين يأتي تقديرًا لتضحيات الصحفيين في نقل الحقيقة، وتكريمًا لجهودهم في كشف الواقع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



القضية الفلسطينية

وأكد « الليثي» خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، التي أُقيمت على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقدير الدور المهني والوطني للصحافة المصرية ودعم المتميزين من أبنائها، أن القضية الفلسطينية ليست ملفًا عابرًا في أجندة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بل تمثل جوهرًا أصيلًا من رسالته المهنية.

وأشار إلى أن الجوائز تمثل رسالة دعم وتقدير، وتأكيدًا على بقاء أسماء الشهداء أحياء، وكاميراتهم مرفوعة في وجه القمع والعدوان. وأضاف: «المجد لشهداء الصحافة الفلسطينية، والشكر لكل صحفي يواصل أداء رسالته في كشف الحقيقة».



وفي ختام الاحتفالية، قدّم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، درع رعاية المسابقة للدكتور عمرو الليثي، تقديرًا لدور الاتحاد، كما أعلن عن تقديم الاتحاد مبلغ 150 ألف جنيه دعمًا لجوائز الصحافة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.